EUA exigem nova reunião do Conselho de Segurança sobre Coreia do Norte

Os Estados Unidos exigiram uma nova reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Coreia do Norte após o lançamento de vários mísseis na semana passada, disseram fontes diplomáticas nesta terça-feira(18).



Esta reunião, a portas fechadas, deve ocorrer na quinta-feira, disse à AFP uma das fontes, que pediu anonimato.



Reino Unido, França, Irlanda, Albânia e México expressaram apoio à iniciativa dos EUA.



"Vamos continuar a aumentar a pressão sobre os norte-coreanos", disse a embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, em entrevista ao The Washington Post publicada nesta terça-feira.



A última reunião do Conselho de Segurança exigida pelos mesmos países ocorreu em 10 de janeiro, logo após um teste balístico descrito como "provocação" por um diplomata de um país membro do Conselho de Segurança.



Liderados pelos Estados Unidos, vários países pediram a Pyongyang que "se abstenha de qualquer ação desestabilizadora", mas a Coreia do Norte continuou seus testes, inclusive na última segunda-feira.