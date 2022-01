Onças-pardas e leões diagnosticados com covid na África do Sul

Onças-pardas e três leões que vivem em cativeiro em um zoológico na África do Sul foram infectados pelo coronavírus, possivelmente por funcionários assintomáticos, segundo um estudo publicado nesta terça-feira( 18).



A transmissão do vírus de humanos para animais "representa um risco para os grandes felinos em cativeiro", alerta o estudo realizado pela Universidade de Pretória.



Os testes de PCR em felinos resultaram positivos até sete semanas após a contaminação, o que sugere que os animais podem ser afetados por "uma forma mais grave da doença", destaca o relatório.



O estudo foi iniciado depois que três leões na África testaram positivo para covid-19 no ano passado. Eles apresentavam sintomas semelhantes aos dos humanos: dificuldades respiratórias, coriza, tosse. Uma leoa desenvolveu pneumonia.



Cinco funcionários do zoológico em contato com os animais testaram positivo, sugerindo que a fonte da infecção seria humana.



O sequenciamento de testes concluiu pela variante Delta, então dominante na África do Sul.



Um ano antes, duas onças-pardas com sinais de anorexia, diarreia e coriza também testaram positivo para covid. Elas se curaram em três semanas.



Nestes casos, nem a fonte de contaminação nem a variante puderam ser determinadas.