ExxonMobil se compromete com a neutralidade de carbono de suas operações até 2050

A gigante de petróleo e gás americana ExxonMobil prometeu nesta terça-feira (18) tornar suas operações neutras em carbono até 2050, buscando reduzir seu impacto ambiental sem fazer promessas sobre os produtos energéticos usados por seus clientes.



A ExxonMobil disse em comunicado que tem a ambição de zerar suas emissões líquidas de gases de efeito estufa nível 1 e 2, comprometendo-se que suas operações e as de seus parceiros absorvam tanto carbono quanto emitem.



No entanto, a empresa não se referiu às emissões geradas pelo uso dos hidrocarbonetos que produz, como a gasolina queimada pelos carros.



O grupo já tem uma estratégia em andamento para reduzir suas emissões até 2030. Além disso, investe em soluções de menor emissão, como projetos de captura e armazenamento de carbono.



A ExxonMobil também alertou para a necessidade de implementar políticas ambientais que permitam "acelerar a implantação de tecnologias-chave no ritmo e escala necessários para sustentar um futuro de zero emissões líquidas".



O grupo inicialmente planeja priorizar medidas de eficiência energética, mitigação de emissões de metano, atualizações de equipamentos e eliminação de operações regulares de queima de gás.



Em seguida, olha para projetos de cogeração de eletricidade e vapor e para alimentar suas operações por meio de métodos renováveis ou com baixa emissão de carbono.



