Putin receberá presidente iraniano em Moscou

O presidente russo, Vladimir Putin, recebe, nesta quarta-feira (19), seu homólogo iraniano, Ebrahim Raisi, em Moscou, para uma reunião concentrada no programa nuclear de Teerã - informou o Kremlin nesta terça.



"Atenção especial será dada à aplicação do plano de ação global conjunto sobre o programa nuclear iraniano", disse a Presidência russa em comunicado.



As conversas também abordarão questões sobre "a cooperação bilateral, incluindo a implementação de projetos conjuntos nas áreas comercial e econômica, bem como temas da atualidade internacional e regional", acrescentou a Presidência.



A Rússia é uma das grandes potências que, junto com Estados Unidos, Reino Unido, China, França e Alemanha, promoveram o acordo selado em 2015 sobre o programa nuclear iraniano.



Esse pacto ofereceu a Teerã o levantamento de parte das sanções internacionais em troca de uma redução drástica dos objetivos de seu programa nuclear, colocado sob estrito controle da ONU.



Depois que Washington se retirou do acordo durante o governo Trump e restabeleceu as sanções, Teerã abandonou progressivamente suas obrigações.



Em novembro passado, as negociações foram retomadas para que Washington volte ao pacto e Teerã ceda aos acordos. Na sexta-feira, a Rússia manifestou "otimismo" sobre o tema.