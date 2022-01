As autoridades bielorrussas anunciaram, nesta terça-feira (18), a chegada de um número indeterminado de soldados russos para exercícios de "preparação para o combate", justificando esse deslocamento pelas crescentes tensões com os países ocidentais e a Ucrânia.



"Os próximos exercícios de preparação e de combate acontecem, devido ao agravamento da situação político-militar no mundo e ao aumento contínuo das tensões na Europa, sobretudo, nas fronteiras oeste e sul de Belarus", afirmou o Ministério.