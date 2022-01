Poluição por ozônio é um empecilho para a agricultura na Ásia, segundo estudo

Os altos níveis de poluição por ozônio na Ásia causam perdas nas safras de arroz, trigo e milho estimadas em 63 bilhões de dólares por ano, segundo um estudo publicado nesta segunda-feira (17).



O ozônio é um gás que forma uma camada protetora ao redor da Terra, mas ao nível do solo é um poderoso poluente que afeta tanto o homem, quanto o meio ambiente.



Essa molécula é formada pela reação de dois agentes poluentes, geralmente gases de automóveis e da indústria que interagem com a luz solar e atrapalham o processo de fotossíntese e crescimento das plantas.



O estudo publicado na Nature Food mostra que a poluição por ozônio tem um impacto maior do que se pensava na Ásia e é um risco para a "segurança alimentar" já que a região fornece 90% do milho e 44% do trigo do mundo.



Kazuhiko Kobayashi, acadêmico da Universidade de Tóquio e um dos autores do estudo, observou que as medidas antipoluição na América do Norte e na Europa conseguiram reduzir os níveis de ozônio.



"Precisamos replicar isso no sul e no leste da Ásia", observou o acadêmico.



O estudo, que utilizou dados de qualidade do ar de mais de 3.000 estações de medição, revelou que 33% das colheitas de trigo da China são perdidas a cada ano, uma carga que afeta 28% da produção na Coreia do Sul e 16% no Japão.



Para o arroz, as perdas foram estimadas em 23% na China, 11% na Coreia do Sul e mais de 5% no Japão.