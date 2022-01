Nova 'grande erupção' é detectada no vulcão de Tonga

O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico afirmou ter detectado grandes ondas na área (foto: AFP)

Outra "grande erupção" foi detectada no vulcão de Tonga, disse uma estação de monitoramento baseada em Darwin nesta segunda-feira (domingo, 16, no horário de Brasília), dois dias depois que uma primeira erupção desencadeou ondas de tsunami ao redor do Pacífico.A última erupção foi detectada às 22h10 GMT (19h10 em Brasília) de domingo, de acordo com um alerta do Centro Consultivo de Cinzas Vulcânicas de Darwin.O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico também afirmou ter detectado grandes ondas na área: "Isso pode ser de outra explosão do vulcão de Tonga. Não há terremotos conhecidos de tamanho significativo para gerar essa onda".