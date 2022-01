Três mortos e dez feridos em rebelião em prisão na República Dominicana

Pelo menos três pessoas foram mortas e dez ficaram feridas em uma rebelião neste domingo (16) na prisão mais populosa da República Dominicana, após um confronto entre gangues. Autoridades dizem já ter a situação sob controle.



O conflito começou de madrugada, segundo comunicado da Procuradoria-Geral, que indicou que os envolvidos entraram em confronto com facas e armas de fogo.



"A Polícia Nacional (...) tem o controle absoluto desta prisão", disse à imprensa o diretor de comunicação da polícia, coronel Diego Pesqueira. "Há um processo investigativo aberto para apurar (...) as circunstâncias em que ocorreu esse infeliz evento."



A Penitenciária Nacional de La Victoria, no nordeste de Santo Domingo, abriga 7.200 detentos e é uma das prisões onde mais se registram "violações de direitos humanos".



De acordo com a Procuradoria, nove dos feridos estão "estáveis em três diferentes hospitais da Grande Santo Domingo e um está em observação".



O governo da República Dominicana se comprometeu a reformar seu sistema prisional e está previsto que La Victoria seja fechada e seus presos transferidos para novas instalações.



No entanto, a ONG Comissão Nacional de Direitos Humanos da República Dominicana viu este episódio como um sinal de "falta de vontade" para essas mudanças.



"Esses mortos e feridos hoje por armas de fogo e facões na prisão de La Victoria é uma vergonha para o Estado dominicano, que demonstrou falta de vontade de aplicar uma verdadeira reforma penitenciária", publicou no Twitter.