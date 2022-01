Grande tempestade de inverno atinge o leste dos EUA

Milhões de americanos foram afetados neste domingo (16) por uma enorme tempestade que está atingindo com neve e gelo o leste dos Estados Unidos, causando quedas de energia, transtornos nas estradas e suspensões de voos.



"Uma grande tempestade de inverno atingirá o leste dos Estados Unidos entre domingo e segunda-feira", alertou o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês), indicando que até 30 centímetros de neve podem cair em uma área que se estende do Tennessee à Geórgia, no sudeste, até Vermont e o estado de Nova York, a nordeste.



Os ventos podem alcançar velocidades de furacão sobre a costa do Atlântico, de acordo com o NWS.



Meios de transportes já sofreram fortes interrupções. Milhares de voos foram cancelados e uma parte da rodovia interestadual I95 na Carolina do Norte foi fechada.



Os motoristas foram avisados sobre "condições perigosas nas estradas" e congestionamento pesado do Arkansas, ao sul, até o Maine, ao nordeste.



Cerca de 2.900 voos domésticos e internacionais foram cancelados até o meio-dia de domingo, segundo o site FlightAware, e outros 2.400 foram adiados.



"O ar ártico, já presente no centro e leste dos Estados Unidos, vai se combinar com esse sistema dinâmico para criar uma espessa camada de mais de 30 centímetros de neve", explicou o NWS.



A Flórida, a sudeste, geralmente com bom tempo, foi afetada por vários tornados e queda de neve, causados por esta tempestade que também gerou danos materiais e inundações costeiras neste domingo, segundo o canal do clima.



Dos estados da Carolina do Norte e do Sul, remontando aos Apalaches, gelo e rajadas de vento complicam a situação.



O alerta de inverno preocupa mais de 80 milhões de pessoas, segundo a imprensa americana.



Pelo menos 235 mil pessoas ficaram sem energia no sudeste, incluindo 150 mil nas Carolinas, de acordo com o portal PowerOutage.us.



A Geórgia, um dos estados mais afetados, foi declarada por seu governador, Brian Kemp, em estado de emergência desde sexta-feira. Assim como a Virgínia e a Carolina do Norte.



No nordeste dos Estados Unidos, centenas de motoristas permaneceram bloqueados por quase 20 horas em um grande eixo de conexão com a capital, Washington.