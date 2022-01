'Pânico' supera 'Homem-Aranha' e lidera bilheteria norte-americana

"Pânico", o novo lançamento da Paramount, saltou para o topo das bilheterias norte-americanas neste fim de semana, mostrando que o fascínio por filmes de terror continua e derrubando "Homem-Aranha", informou neste domingo (16) a observadora da indústria Exhibitor Relations.



A mais recente releitura da franquia "Pânico" arrecadou US$ 30,6 milhões no período de sexta a domingo, a caminho dos US$ 35 milhões esperados para o feriado completo de quatro dias pelo Dia de Martin Luther King Jr - notícia positiva para um setor ainda abalado pela covid-19.



David A. Gross, da Franchise Entertainment Research, descreveu como forte a estreia do longa, apesar da última sequência de "Pânico" não ter alcançado números como os de "Halloween Kills: O Terror Continua", que estreou com US$ 49,4 milhões em outubro.



Ainda assim, a Paramount já conseguiu recuperar seu orçamento relativamente modesto de US$ 25 milhões.



Assim como o "Pânico" original de 1996, o novo filme é estrelado por Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette.



Já "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", da Sony, caiu para o segundo lugar, arrecadando ainda saudáveis US$ 20,8 milhões (US$ 26 milhões nos quatro dias) com o fim de seu reinado de bilheteria de um mês. O longa rendeu à Sony US$ 704 milhões no mercado interno e US$ 926 milhões internacionalmente.



Em terceiro lugar ficou o familiar "Sing 2", da Universal, com US$ 8,3 milhões (US$ 10 milhões). Os dubladores do musical animado incluem Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Matthew McConaughey, Bobby Cannavale, Pharrell Williams e Bono.



O quarto lugar foi para outro filme da Universal, o thriller de espionagem "The 355", com US$ 2,3 milhões (US$ 3 milhões), que tem no elenco Jessica Chastain, Penélope Cruz e Lupita Nyong'o.



E em quinto ficou "King's Man: A Origem", da 20th Century, com US$ 2,3 milhões (US$ 3 milhões). Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans e Matthew Goode estrelam a comédia de ação que também aborda espionagem.



Completando o top 10:



"Belle" (US$ 1,6 milhão; US$ 2 milhões em quatro dias)



"American Underdog" (US$ 1,6 milhão; US$ 1,9 milhão)



"Amor, Sublime Amor" (US$ 948.000; US$ 1,2 milhão)



"Matrix Resurrections" (US$ 815.000; US$ 1 milhão)



"Licorice Pizza" (US$ 800.000; US$ 950.000)