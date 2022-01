O homem que morreu após fazer quatro reféns neste fim de semana em uma sinagoga no estado americano do Texas era um cidadão britânico de 44 anos chamado Malik Faisal Akram - informou o FBI (a Polícia Federal dos EUA), neste domingo (16).



"Neste momento, não há indícios de que haja outras pessoas envolvidas", afirmou o escritório do FBI em Dallas em um comunicado, acrescentando que os investigadores continuam "analisando as provas coletadas na sinagoga".