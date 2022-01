Polícia do Texas responde a aparente situação com reféns em sinagoga

Uma equipe especial SWAT da polícia do Texas realizava uma operação neste sábado (15) em uma sinagoga do Texas, onde um homem parecia ter feito vários reféns, afirmaram a polícia e a mídia local.



O departamento de polícia de Colleyville, a cerca de 40 quilômetros a oeste de Dallas, disse em um tweet às 11h30 locais (12h30 em Brasília), que estava realizando uma "operação SWAT" na congregação Beth Israel.



Duas horas depois, as autoridades informaram que a situação "ainda estava em andamento". "Pedimos que evitem a área. Continuaremos a fornecer atualizações por meio das redes sociais", acrescentaram.



O jornal The Dallas Morning News informou que a polícia estava negociando com um sequestrador e não ficou claro quantas pessoas estavam dentro do edifício, citando a sargento da polícia de Colleyville Dara Nelson, que disse ainda que não havia feridos.



Uma transmissão ao vivo da página do Facebook da congregação durante o serviço matinal de sabbat pareceu capturar a voz de uma pessoa falando muito alto, mas não mostrou a cena no interior do centro religioso.



No vídeo, ouvia-se um homem dizendo: "Coloque minha irmã no telefone" e "vou morrer". Ele também dizia: "Há algo de errado com os Estados Unidos."



O departamento de polícia e o governo da cidade não responderam aos pedidos da AFP por mais informações.



