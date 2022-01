Morre o estilista italiano Nino Cerruti

O renomado estilista italiano Nino Cerruti morreu aos 91 anos, informou uma fonte do setor de moda à AFP neste sábado (15), confirmando as notícias da imprensa.



Cerruti faleceu em um hospital de Vercelli, na região de Piemonte, onde havia sido submetido a uma cirurgia no quadril, de acordo com o jornal Corriere della Sera.



O estilista que vestia grandes figuras de Hollywood caracterizava-se por um estilo ao mesmo tempo elegante e informal.



Nascido em 25 de setembro de 1930 em Biella, ele abandonou aos 20 anos os estudos de filosofia e o sonho de se tornar jornalista para assumir o comando de uma fábrica têxtil familiar após a morte de seu pai.



