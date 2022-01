Guatemala busca incorporar Cristo Negro de Esquipulas como patrimônio da humanidade

As autoridades guatemaltecas anunciaram neste sábado (15) a abertura do processo que busca declarar a devoção ao Cristo Negro de Esquipulas como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da Unesco, após 400 anos de veneração por devotos de vários países.



"A inclusão desta expressão de fé na Lista Representativa do Patrimônio Imaterial da Humanidade visa a sua proteção, respeito, sensibilização e reconhecimento a nível internacional", considerou o Ministério da Cultura em comunicado.



O anúncio coincidiu com a celebração do Dia do Cristo Negro de Esquipulas, que é comemorado todo 15 de janeiro. No entanto, pela segunda vez consecutiva, as autoridades restringiram sua visita em massa devido à pandemia.



A nota assegura que a devoção é "uma manifestação de fervor de mais de 400 anos, que reúne milhares de pessoas de diversas nacionalidades que levantaram as suas petições ao milagroso Santo Cristo Negro de Esquipulas", nome de uma pequena cidade situada cerca de 300 km a leste da capital.



"Este é um encontro de expressões culturais de cor e criatividade do centro do continente americano que começou na Guatemala, na capital centro-americana da fé, Esquipulas", como é conhecida a cidade.



Destaca ainda que esta devoção constitui "uma manifestação social, histórica, religiosa e cultural de valor excepcional", onde se reúnem práticas espirituais que fazem parte da riqueza cultural de mais de três mil anos do país.



Em 2015, a peregrinação a Esquipulas foi incluída na lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Nação da Guatemala.



A proposta à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) será elaborada em conjunto com os ministérios da Cultura da América Central, Panamá e República Dominicana.