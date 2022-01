RSF pede à ONU investigação da morte de escritor iraniano dissidente

A Repórteres Sem Fronteiras (RSF) pediu à ONU, neste sábado (15), que investigue as circunstâncias da morte de Baktash Abtin, escritor, jornalista e dissidente iraniano, morto na prisão em 8 de janeiro, devido à covid-19 e, segundo a ONG, por falta de cuidados médicos.



Baktash Avin, de 47 anos, morreu "na prisão de Evin, em Teerã, depois que as autoridades iranianas se ocuparam dele tarde demais, embora as autoridades penitenciárias tenham alertado sobre a deterioração de seu estado de saúde", disse a RSF em um comunicado divulgado em seu site.



A RSF "pede aos relatores da ONU sobre a situação dos direitos humanos no Irã (...) que esclareçam as circunstâncias da morte de Baktash Abtin. É preciso pôr fim a estes comportamentos criminosos que se assemelham com assassinatos de Estado".



Para Reza Moini, responsável por Irã e Afeganistão na RSF, "a privação de cuidados médicos é um método usado de forma deliberada pelas autoridades iranianas para eliminar dissidentes na prisão".