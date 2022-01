Dois genros de ex-presidente cazaque são expulsos da direção de empresas energéticas

Dois genros do ex-presidente do Cazaquistão Nursultan Nazarbayev foram expulsos da direção de grandes empresas de energia - anunciaram autoridades locais neste sábado (15), sinal das lutas pelo poder em curso, após distúrbios sem precedentes no país.



Dimach Dossanov deixou a presidência da empresa nacional de transporte de petróleo KazTransOil, e Kairat Charipbaiev, a da companhia de gás QazaqGaz (antiga KazTransGas), declarou o fundo soberano do Cazaquistão em um comunicado.



De acordo com a imprensa local, Charipbayev, de 58 anos, é marido da filha mais velha de Nazarbayev, Dariga Nazarbayeva, e Dossanov, de 40, é casado com a filha caçula, Aliya.



O anúncio destas medidas se dá após os violentos e mortais distúrbios que abalaram o Cazaquistão no início de janeiro, causando dezenas de mortes.



O atual presidente, Kassym Jomart Tokayev, sucedeu a seu mentor, Nazarbayev, em 2019, uma transição que parecia ter sido bem-sucedida. Este último governou o maior país da Ásia Central com mão de ferro por três décadas.



A crise do início de janeiro expôs as deficiências da elite no poder, e Tokayev atacou Nazarbayev, de maneira inédita na terça-feira, acusando-o de ter favorecido o surgimento de uma "casta de ricos".