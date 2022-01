Ômicron provoca queda inesperada da produção industrial em dezembro nos EUA

A produção industrial caiu nos Estados Unidos no mês de dezembro após dois meses de crescimento sustentado, surpreendendo os analistas, que esperavam um leve aumento.



Desde novembro, a produção caiu 0,1%, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (14) pelo Federal Reserve (Fed, banco Central americano) dos Estados Unidos, enquanto os analistas esperavam um aumento de 0,3%.



Esta queda é atribuída a uma menor produção manufatureira (-0,3%) em particular, que corresponde "provavelmente ao absenteísmo dos funcionários, provocado pela variante ômicron" do coronavírus, destacou Paul Ashworth, da consultoria Capital Economics.



No último trimestre de 2021, a produção industrial global aumentou 4% no período interanual.