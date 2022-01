Aeroporto canadense vai vender maconha para quem tem medo de avião

Aeroporto Prince George (foto: Aeroporto Prince George )

A comercialização de maconha deve ser iniciada este ano no Aeroporto Prince George, no Norte do Canadá, para pessoas que sofrem ao viajar de avião. De acordo com oautoridades locais informaram nesta quarta-feira (12/1) que receberam um pedido de licença comercial da empresapara abrir uma loja e vender a cannabis em breve.

O Copilot é um projeto que pretende tornar a viagem uma experiência menos estressante para quem sofre de ansiedade ou medo ao embarcar em um avião. O CEO do aeroporto, Gordon Duke, aprovou a medida.

"Estamos muito satisfeitos em receber o Copilot, se eles receberem uma licença comercial e aprovação provincial. Espera-se que o Conselho Municipal dê a primeira leitura ao seu pedido de licença comercial em janeiro. O Copilot atendeu aos requisitos regulamentares tanto do Transport Canada quanto da Província de British Columbia antes de sua reunião com o Conselho", disse o CEO.

Ainda de acordo com o gestor, o processo para a venda da droga está em fase final. "A obtenção de uma licença comercial é um dos últimos passos antes que eles possam abrir suas portas no aeroporto. Seus produtos e serviços estão de acordo com todas as leis federais e provinciais, e a loja funcionará como outras lojas de varejo de cannabis em Prince George. A Copilot nos abordou em 2020 com um pedido para solicitar um espaço de locação em nosso aeroporto. Eles tinham um plano forte que atendeu às nossas expectativas para novos parceiros de negócios e agradecemos a oportunidade de trabalhar com a Copilot para expandir os serviços disponíveis para nossos passageiros", acrescentou.

Os cofundadores da empresa, Reed Horton e Owen Ritz, disseram que veem o aeroporto como "o lugar perfeito para lançar nossa loja inicial e cumprir nossa missão de tornar as viagens menos estressantes e mais agradáveis para nossos clientes. O local é grande o suficiente para mostrar nosso conceito inovador de varejo, mas pequena o suficiente para construir um relacionamento próximo com nossos clientes e a comunidade. Estamos trabalhando com todos os órgãos reguladores relevantes para garantir que cumpramos todos os requisitos do processo de licenciamento e esperamos nos tornar parte da comunidade no próximo ano".

O Aeroporto Prince George está localizado na província da Columbia Britânica e recebe voos regulares das companhias Air Canada, Westjet, Central Mountain Air e Pacific Coastal Airlines.