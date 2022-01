Maioria dos americanos teme o 'colapso' da democracia, indica pesquisa

A maioria dos americanos considera que a instabilidade política é a maior ameaça aos Estados Unidos, onde a democracia poderia entrar em "colapso", de acordo com uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (12) que confirma a divisão do país um ano após o ataque ao Capitólio.



Segundo uma pesquisa da Universidade de Quinnipiac, 76% dos entrevistados acreditam que a instabilidade política é a ameaça mais grave ao país, em comparação com 19% que citam países estrangeiros hostis aos EUA.



Os mais preocupados são ativistas e simpatizantes democratas (83%, contra 66% dos republicanos) e indivíduos entre 18 e 34 anos (80%).



Além disso, 58% dos consultados temem um "colapso" da democracia, em comparação com 37% que a consideram forte o suficiente para superar as divisões da sociedade americana.



O presidente democrata Joe Biden, que prometeu em 20 de janeiro de 2021 "reconciliar" o país após o mandato de seu antecessor, o republicano Donald Trump, parece ter falhado em sua aposta, já que 53% dos americanos acreditam que essas divergências vão piorar no futuro, contra apenas 15% que preveem uma melhora.



"O medo de um inimigo interno, em vez de uma ameaça externa, ressalta a amarga percepção dos americanos sobre uma democracia em perigo e divisões políticas cada vez mais profundas", avaliou Tim Malloy, da Universidade de Quinnipiac.



A pesquisa, realizada com uma amostra de 1.313 adultos americanos entrevistados de 7 a 10 de janeiro (com margem de erro de 2,7 pontos percentuais), confirma outros estudos.



Dois terços dos americanos estimaram no início de janeiro que o ataque de apoiadores de Trump à sede do Congresso em 6 de janeiro de 2021 foi "o sinal de uma escalada da violência política" e que a democracia americana ainda está "sob ameaça" um ano depois , de acordo com uma pesquisa da CBS News.



No entanto, 44% dos que foram ouvidos por Quinnipiac minimizaram a importância da invasão do Capitólio. Em agosto de 2021, eles eram 38%.



Esta pesquisa também revela uma queda acentuada na popularidade de Joe Biden na opinião pública: apenas 33% se mostraram favoráveis ao presidente, contra 36% em novembro.



A maioria dos eleitores desaprova sua política de combate à covid-19, na economia ou na política externa.



Para 49% dos entrevistados, a política de seu governo divide o país, contra 42% que pensam que ela o une.



Os congressistas também receberam opiniões desfavoráveis: 62% para os republicanos e 59% para os democratas.