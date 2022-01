Cerca de 80 animais escaparam de uma fazenda na província de Guangxi, na China (foto: Reprodução/Redes sociais)

Mais de 80 avestruzes invadiram as ruas de Chongzuo, cidade localizada no sul da China, na madrugada do último sábado (8/1).

Avestruzes escapam de fazenda e tomam as ruas de cidade na China; vídeo pic.twitter.com/QIGqJFxj63 %u2014 Portal UAI (@portaluai) January 12, 2022





Segundo a emissora chinesa CCTV, o bando escapou de uma fazenda na província de Guangxi, depois que o portão do curral ficou destrancado.





O maior avestruz pesava mais de 100 kg. Com a ajuda da polícia local, a maioria dos animais foi capturada e levada de volta à fazenda.





Ninguém se feriu durante o incidente, segundo o canal de TV chinês.







