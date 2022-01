Variante ômicron tem 69% menos risco de hospitalização, segundo autoridades norueguesas

Os riscos de hospitalização relacionados à covid-19 são 69% menores nos infectados com a variante ômicron do que com delta, disseram autoridades de saúde norueguesas nesta quarta-feira (12).



"A análise preliminar dos dados sugere que o risco de hospitalização com coronavírus como causa principal é 69% menor com a variante ômicron em comparação com infecções com a variante delta", detalha o Instituto Norueguês de Saúde Pública (FHI) em seu relatório semanal.



A variante ômicron foi detectada em 32% das pessoas hospitalizadas com covid na primeira semana de 2022 (24 de 74 pacientes) em comparação com 1,7% quatro semanas antes (3 de 175 pacientes).



No entanto, no mesmo período, a variante tornou-se a maioria, representando atualmente cerca de 90% das novas infecções.



"A variante ômicron tem um risco significativamente menor do que a variante delta de desenvolver uma forma grave da doença em pessoas infectadas, pelo menos em pessoas vacinadas", observou o FHI em outro relatório de avaliação de risco.



No entanto, o instituto espera uma onda de inverno que pressionará o serviço de saúde. De janeiro a março, "várias centenas de milhares" de pessoas devem ser infectadas de acordo com suas projeções, com picos diários de até 50.000 casos.