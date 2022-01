Comissão Europeia prepara texto legislativo para garantir liberdade dos veículos de comunicação

A Comissão Europeia prepara um texto legislativo para garantir a independência dos veículos de comunicação da UE, informou nesta quarta-feira (12) o comissário europeu encarregado do mercado interno, Thierry Breton, durante um debate sobre o futuro das televisões públicas.



"Estamos trabalhando sobre um 'Media Freedom Act' (Lei da Liberdade de Imprensa). Seu objetivo é garantir a independência do mercado de veículos de comunicação e aumentar sua resiliência", declarou o comissário francês em videoconferência em um ato organizado pelo órgão público France Télévisions.



"Queremos agir contra qualquer tipo de interferência para que ninguém se torne excessivamente importante" afirmou.



Bruxelas se mostra preocupada particularmente com a situação na Hungria, Polônia e República Tcheca.



"Queremos refletir sobre a forma de reforçar a gestão dos meios públicos", acrescentou Breton.



A Comissão Europeia abriu na segunda-feira uma vasta consulta pública sobre o tema, e a proposta legislativa será apresentada no terceiro trimestre de 2022, informou um comunicado do braço executivo da UE.



Delphine Ernotte, presidente do grupo de emissoras estatais France Télévisions, pediu uma mobilização pela liberdade de imprensa, "fragilizada" nos últimos tempos.



"Diante do terrível descontrole midiático que ameaça nossas democracias, somos a melhor resposta para o futuro", disse a responsável.