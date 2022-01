Peixe dourado consegue dirigir em terra firme, diz estudo israelense

Dispositivo permitiu aos peixes se deslocarem, enquanto nadavam em um aquário colocado em um carrinho robótico (foto: Pixabay)

Os peixes vermelhos (carpas, ou peixes dourados) são capazes de dirigir um veículo - concluiu uma equipe de pesquisadores israelenses em um estudo sobre a capacidade dessa espécie de se adaptar e se orientar em um ambiente terrestre.Pesquisadores da Universidade Ben Gurion, localizada no deserto de Neguev (sul), criaram um dispositivo que permite a um peixe vermelho se deslocar, enquanto nada em um aquário colocado em um carrinho robótico, relata um estudo publicado na edição de fevereiro da revista Behavioral Brain Research.Os pesquisadores anexaram câmeras que rastreiam o movimento do peixe e as conectaram a um computador que guiava o veículo.Quando o peixe ia para a parte dianteira do aquário, o veículo avançava. Quando o peixe ficaram na parte traseira, o veículo permanecia imóvel, dizem os pesquisadores, que publicaram um vídeo deste singular "veículo controlado por um peixe".Para completar sua investigação, os cientistas israelenses colocaram um alvo no exterior do veículo. Quando o peixe conseguia atingir a meta, recebia como recompensa 0,002 gramas de grânulo alimentar em seu aquário.Depois de alguns dias, o peixe conseguiu alcançar o objetivo, sem se perder, "independentemente de seu ponto de partida" e "evitando ruas sem saída", destaca o estudo.A pesquisa conclui que o peixe vermelho tem a "capacidade de transferir sua representação espacial e suas capacidades de navegação para um ambiente terrestre completamente diferente do seu".Este estudo foi financiado com recursos públicos e, segundo seus autores, seguiu o protocolo local de respeito aos animais.