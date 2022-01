Os preços do petróleo caíram pelo segundo dia consecutivo nesta segunda-feira, em um mercado menos pressionado, após a estabilização da situação no Cazaquistão e o aumento da produção na Líbia.



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em março caiu 1,07% em Londres, para US$ 80,87. Em Nova York, o barril do WTI para entrega em janeiro caiu 0,84%, a US$ 78,23.