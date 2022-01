Forças pró-governo do Iêmen anunciam tomada de província petrolífera

As forças pró-governo no Iêmen anunciaram nesta segunda-feira (10) que recuperaram o controle da província petrolífera de Shabwa, após combates contra os rebeldes houthis que fazem parte do conflito interno que já dura mais de sete anos no país árabe.



A força dos chamados "Gigantes", formada por militares do antigo Exército iemenita e por voluntários, que também conta com o apoio externo dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita, anunciou em um comunicado no Twitter "a libertação do distrito de Ain no décimo dia de operações: assim, todos os distritos da província de Shabwa foram totalmente libertados".



Desde 2015, uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita apoia, principalmente com força aérea, os militares pró-governo que enfrentam os houthis. Estes últimos controlam a maior parte do norte do país e, ainda em 2014, tomaram a capital Sana.



A força dos "Gigantes" foi criada em 2015 na região da costa oeste do Iêmen e conta com pelo menos 15.000 efetivos.



Nas últimas semanas, os combates aumentaram nas províncias de Shabwa e Al Bayda, vizinhas a Marib (norte), que está no foco de uma batalha sangrenta há quase um ano.



Em fevereiro de 2020, os insurgentes lançaram uma ofensiva para tomar o controle de Marib das forças leais ao governo iemenita e, nos últimos meses, os combates ganharam intensidade em torno desta região rica em petróleo, o último bastião do governo no norte do país.



O conflito no Iêmen começou em 2014 e, segundo a ONU, já causou a morte de 377 mil pessoas, vítimas diretas ou indiretas da guerra, que tem resultado em uma das piores crises humanitárias do mundo.