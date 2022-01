Vacina adaptada à ômicron ficará pronta em março, informa Pfizer

O laboratório americano Pfizer espera ter uma vacina contra a covid-19 adaptada à variante ômicron pronta até março, informou o chefe da farmacêutica nesta segunda-feira(10).



"Não sei se vamos precisar, não sei se será usado ou como, mas estaremos prontos. A fábrica já começou a produzir", disse Albert Bourla ao canal financeiro CNBC.



Bourla indicou no final de novembro que sua empresa já havia começado a trabalhar em uma nova versão da vacina destinada mais especificamente a conter a variante ômicron.



"Esperamos apresentar um produto que proteja mais contra infecções, porque a proteção contra hospitalizações e casos graves é bastante razoável com as vacinas atuais se você recebeu a terceira dose", explicou Bourla nesta segunda-feira.



No entanto, são necessários mais estudos para determinar se uma quarta dose é necessária, acrescentou.



O diretor-geral do laboratório americano Moderna, Stéphane Bancel, indicou que a empresa trabalha em uma dose de reforço para este outono também destinada a atacar a ômicron e que deverá entrar "em breve" na fase de ensaios clínicos.



