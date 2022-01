O incêndio que matou 19 pessoas neste domingo em um prédio do Bronx, em Nova York, foi causado por um aquecedor portátil, informou o comissário do Departamento de Bombeiros da cidade, Daniel Nigro.



"Os xerifes determinaram, com base em evidências físicas e relatos de moradores, que o incêndio começou em um quarto, devido a um aquecedor elétrico portátil", detalhou o comissário.