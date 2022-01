Milhares de pessoas se manifestaram neste domingo em Bruxelas contra o certificado sanitário e as restrições impostas devido à pandemia, aos gritos de "Liberdade!".



Cerca de 5 mil manifestantes, segundo a polícia, saíram em passeata da estação ferroviária de Bruxelas Norte até o distrito europeu, convocados pelo movimento "Juntos pela Liberdade", integrado por várias associações.



Manifestações contra o certificado sanitário, que dá acesso a restaurantes e eventos culturais, acontecem regularmente na capital belga há meses. Cerca de 30 pessoas foram detidas no fim do protesto, informou a polícia.



