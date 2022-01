ONU suspende ajuda humanitária no noroeste da região etíope do Tigré após ataque aéreo

As organizações humanitárias suspenderam seu trabalho no noroeste da região etíope do Tigré, afetada pela guerra, após um ataque aéreo mortal contra um acampamento de deslocados, informou a ONU neste domingo (9).



Os sócios humanitários suspenderam suas atividades na região devido à ameaça contínua de ataques com drones", disse à AFP o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA).



Segundo as informações preliminares do Ocha, o ataque, que aconteceu por volta de meia-noie de sexta-feira na cidade de Dedebit, "causou dezenas de vítimas civis, incluindo mortos".



Os rebeldes do Tigré acusaram o governo neste sábado de realizar um ataque com drones no qual, segundo eles, morreram 56 pessoas.



Foi impossível verificar de forma independente as afirmações porque o acesso ao Tigré está muito restringido e as comunicações estão cortadas na região.



O ataque ocorreu enquanto o governo etíope anunciava uma anistia para vários altos cargos da Frente de Libertação Popular do Tigré (TPLF) e outros líderes da oposição, em uma tentativa de promover a "reconciliação nacional".



Segundo o Ocha, a falta de itens essenciais, principalmente de equipamentos médicos e combustível, "está afetando gravemente o atendimento aos feridos e quase levou ao colapso do sistema de saúde no Tigré".



"A intensificação dos ataques aéreos é alarmante e é mais um lembrete a todas as partes do conflito de que devem respeitar suas obrigações em virtude do direito internacional humanitário", acrescentou a agência da ONU.