O Peru registrou no sábado (8) o recorde de 16.135 casos novos de covid quando uma terceira onda da pandemia afeta o país impulsionada pela variante ômicron, segundo o ministério da Saúde.



O número supera em mais de 2.800 a marca recorde de 15 de abril do ano passado, de 13.326 casos em um dia, segundo dados oficiais.



O número divulgado pelo ministério da Saúde aumentou para 2.358.685 o total de casos em 22 meses de pandemia no Peru, cuja população é de 33 milhões de habitantes.



A quantidade de mortos nas últimas 24 horas caiu para 38 contra 47 do dia anterior. O Peru acumula 203.019 mortes desde março de 2020.