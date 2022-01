Peru manterá fechamento de fronteiras terrestres por terceira onda de pandemia

O Peru manterá fechadas suas fronteiras terrestres, em vigor desde março de 2020, devido a terceira onda da pandemia da covid-19, marcada pelo elevado número de infecções e o avanço da variante ômicron, informou o governo.



O fechamento das fronteiras "está em permanente avaliação. Assim que entendermos que a abertura das fronteiras não vai gerar um grande problema de saúde, as fronteiras vão se abrir", disse à imprensa o ministro da Saúde, Hernando Cevallos.



"Não estamos com um não fechamento de fronteiras, estamos com avaliação permanente do impacto epidemiológico disso para tomar uma decisão", acrescentou.



O ministro acrescentou que é preciso "cuidar das pessoas, embora a reativação econômica também seja importante nas áreas de fronteira", como Tacna, na fronteira com o Chile, e Puno com a Bolívia.



Cevallos considerou que janeiro e fevereiro serão meses-chave para medir a projeção da pandemia e o alcance da terceira onda.



O fechamento das fronteiras terrestres está em vigor desde 16 de março de 2020, situação que vem gerando milhares de perdas econômicas em setores como o turismo e o comércio.



O Peru busca conter a terceira onda da pandemia com capacidade reduzida em shoppings e vacinação para evitar infecções massivas.



O governo reduziu para 40% a capacidade em shoppings, restaurantes e espaços fechados em 24 províncias do país, incluindo Lima, classificada como de alto índice de pandemia.



Também prorrogou o toque de recolher entre 23h e 04h, horário local, que está em vigor desde sexta-feira.



O país andino registrou na sexta-feira mais de 12.800 novos casos confirmados em um dia, o maior número em nove meses. Em dezembro, alcançaram 1.500 diagnósticos diários.



No total, são 332 pessoas infectadas com a variante ômicron no Peru.



O governo prorrogou até 31 de janeiro o estado de emergência vigente há 21 meses devido à pandemia.



Este país de 33 milhões de habitantes tem a maior taxa de mortalidade por covid-19 do mundo, com 6.122 mortes por milhão de habitantes, de acordo com um balanço da AFP, com base em números oficiais.



Da mesma forma, o Peru acumula mais de dois milhões de casos de covid-19 e mais de 202.900 mortes desde o início da pandemia.