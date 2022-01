Covid já matou mais de 150.000 pessoas no Reino Unido

O Reino Unido registrou neste sábado (8) 313 mortes por covid-19, o que aumenta o saldo de mortes desde o início da pandemia de coronavírus no país para 150.057, segundo dados oficiais.



Submetido há algumas semanas a contaminações recordes devido à variante ômicron, o país - um dos mais enlutados da Europa - ultrapassou uma marca simbólica.



Nas últimas 24 horas, foram registrados mais 146.390 novos casos de covid, em um momento em que os hospitais estão pressionados pela variante ômicron do vírus, extremamente contagiosa.



Embora o número de pessoas no hospital seja até o momento menor (18.454 pessoas neste sábado) do que nas últimas ondas de contágios, a pressão sobre o sistema de saúde ainda é muito forte.