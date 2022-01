O Telescópio Espacial James Webb completou neste sábado (8) com sucesso a última etapa de sua decolagem, junto com a de seu espelho principal, e já está em sua configuração definitiva para poder começar, em pouco mais de cinco meses, sua exploração do cosmos.



"A asa final agora está implantada", disse a Nasa no Twitter, acrescentando que a equipe agora está trabalhando "para garantir a asa no lugar, um processo de várias horas".



Esse icônico espelho principal do telescópio mede cerca de 6,5 metros de diâmetro, portanto era grande demais para caber em um foguete como era quando decolou há duas semanas. Por conta disso, seus dois lados foram dobrados.