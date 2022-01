Desinformação chega aos lares de mãos dadas com covid, diz especialista

(foto: Sebastian Dieguez/Divulgação)

A pandemia da covid-19 expôs a amplitude e o impacto da desinformação na sociedade - explica o pesquisador em neurociência Sebastian Dieguez, da Universidade de Friburgo, na Suíça, e coautor do livro "Le complotisme" ("A conspiração", em tradução livre do francês para o português).Resposta: "Pela primeira vez nos deparamos com as deficiências do modelo estritamente informativo. É algo que já conhecíamos com o clima: não basta fornecer dados ou divulgar a ciência para convencer ou mesmo ajudar a entender o que está acontecendo. Com a covid, isto tornou-se evidente.A princípio ninguém sabia o que estava acontecendo, a ciência foi se construindo progressivamente, entre incertezas e dúvidas.Ao mesmo tempo, as pessoas estavam criando seus próprios sistemas de conhecimento, às vezes a partir da desinformação das redes ou rumores, às vezes de puras invenções, esquemas que as pessoas constroem sobre o que é a doença.A desinformação não é apenas um obstáculo (...) ela se fabrica no dia a dia, é rápida e oportunista e agora é claro que vem da ideologia e não da credulidade.É algo dinâmico, ativo, as pessoas dedicam tempo a isso. É um ponto muito importante que deve orientar cientistas, autoridades, jornalistas: não são simples bobagens, mas reais projetos de natureza política.Claro que a informação falsa deve ser corrigida, mas é preciso entender que há uma parte dos consumidores da desinformação que a aprova não porque é falsa, mas justamente por ela, porque é negada pelas autoridades, rejeitada".R: "Quem o consome exerce influência no mundo real. Podem influenciar a tomada de decisões, as autoridades vão tentar não irritá-los, para que não haja reações, manifestações ...A desinformação tem um impacto devido à pressão de uma minoria muito ruidosa.As pessoas também são forçadas a escolher seu lado: o conceito de desinformação e conspiração penetrou nas famílias, destruiu amizades e grupos sociais. É necessário reparar os desastres que a desinformação causou".R: "Infelizmente não. Mas talvez já possamos tirar uma primeira lição: se queremos que a ciência vença, não devemos esquecer as ciências humanas. Você tem que entender como essa desinformação funciona, como ela circula. E faça junto com os epidemiologistas, os climatologistas, que não conseguem impor sua mensagem.A desinformação abusa de todos os novos meios de comunicação, as redes sociais. Mas são coisas que podem ser contestadas.Também existe a 'checagem de fatos', o jornalismo em geral. E a legislação, que deve ser adaptada".