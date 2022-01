Macron quer ser candidato à reeleição, mas ainda não está decidido

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse nesta terça-feira (4) que quer se candidatar à reeleição nas eleições de abril, mas que sua decisão ainda precisa ser consolidada, de acordo com uma entrevista ao jornal local Le Parisien.



"Não há falso suspense. Tenho vontade. Assim que as condições sanitárias o permitirem e assim que eu tiver esclarecido essa questão, tanto comigo mesmo quanto em relação à equação política, avisarei sobre o assunto", disse.



"Essa decisão vai se consolidar em mim. Preciso ter certeza de que poderei ir tão longe quanto quiser", acrescentou o chefe de Estado de 43 anos, questionado pelos leitores do jornal.



Macron ainda não declarou oficialmente sua candidatura às eleições presidenciais, cujo primeiro turno está marcado para 10 de abril.