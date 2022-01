Arábia Saudita ameaça atacar portos do Iêmen se rebeldes não liberarem navio apreendido

A coalizão militar liderada pelos sauditas no Iêmen ameaçou nesta terça-feira (4) atacar os portos controlados pelos rebeldes houthis na região portuária de Hodeida se eles não liberarem um navio capturado no Mar Vermelho.



A Arábia Saudita intervém no Iêmen desde 2015, à frente de uma coalizão militar de apoio às forças governamentais contra os rebeldes houthis, de confissão xiita, apoiados pelo Irã.



Os houthis capturaram o navio de bandeira saudita 'Rwabee' na segunda-feira, alegando que transportava "equipamento militar".



Mas a coalizão denunciou um ato de "pirataria" e garantiu que a embarcação continha material para a construção de um hospital de campanha no arquipélago iemenita de Socotra (sul).



"A milícia terrorista houthi apoiada pelo Irã deve libertar o navio 'Rwabee' do porto de Salif com todo o seu conteúdo", disse o porta-voz da coalizão Turki al Maliki em um comunicado divulgado pela agência oficial saudita SPA.



"Do contrário, os portos vinculados a esses atos de pirataria, sequestros e assaltos à mão armada passarão a ser alvos militares legítimos", alertou.



"A coalizão pode atacar o barco se os houthis não o libertarem", disse um oficial saudita à AFP sob condição de anonimato.



A região de Hodeida possui os dois maiores portos do Iêmen, Salif e Hodeida, essenciais para o desembarque de ajuda humanitária. Ambos são controlados pelos rebeldes.



De acordo com a ONU, a guerra, que eclodiu em 2014, matou 377 mil pessoas, a grande maioria por causas indiretas do conflito, como fome, doenças ou falta de água potável.