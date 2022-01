Papa reza pelos doentes e lamenta que tratamentos médicos 'sejam um luxo' dos ricos

O papa Francisco rezou pelos doentes e lamentou que os tratamentos médicos e as vacinas anticovid "sejam um luxo" dos ricos, em uma mensagem devido ao XXX Dia Mundial do Doente que será celebrardo em 11 de fevereiro.



"Ainda resta um longo caminho a ser percorrido e em alguns países receber um tratamento adequado continua sendo um luxo", escreveu o papa na mensagem divulgada nesta terça-feira (4) pelo Vaticano.



"Isso é comprovado, por exemplo, pela falta de disponibilidade de vacinas contra o vírus da covid-19 nos países mais pobres; mas ainda mais pela falta de tratamentos para patologias que exigem medicamentos muito mais simples", destacou.



"Os habitantes das áreas mais pobres do planeta às vezes devem percorrer longas distâncias para encontrar centros de assistência sanitária", destacou.



Em sua mensagem, o pontífice argentino lembrou os inúmeros doentes que, "durante este tempo de pandemia, viveram na solidão de uma unidade de cuidados intensivos na última etapa de sua existência".



Francisco ora também pelos profissionais da saúde em todo o mundo "para que, repletos de misericórdia, ofereçam aos pacientes, além dos cuidados adequados, sua proximidade fraterna", concluiu.