Nevasca bloqueia motoristas por horas nos EUA

Muitos motoristas ficaram bloqueados na manhã desta terça-feira(4) em uma rodovia no nordeste dos Estados Unidos devido a uma nevasca que obrigou alguns deles a passar quase 20 horas em seus veículos.



Um trecho de 86 quilômetros da rodovia I-95, que leva à capital, Washington, foi fechado nesta terça-feira e as autoridades estão tentando limpar as vias bloqueadas por troncos de árvores, caminhões, neve e gelo.



"Muitos viajantes ficaram bloqueados por um longo tempo na rodovia I-95 durante as últimas 24 horas", afirmou um representante do Departamento de Transporte da Virgínia em um comunicado nesta terça-feira, acrescentando que a situação "não tem precedentes".



O senador democrata da Virginia Tim Kaine, ex-companheiro de chapa de Hillary Clinton quando ela concorreu à presidência em 2016, foi um dos motoristas que ficaram presos no local.



"Comecei minha jornada (para Washington), que normalmente leva duas horas, ontem às 13h. Dezenove horas depois, ainda estou longe do Capitólio", ele tuitou na manhã desta terça-feira com uma foto de seu carro bloqueado atrás de três caminhões.



"Sejam sábios, todos", disse o ex-governador da Virgínia.



"Todos os residentes da Virgínia devem continuar evitando a I-95", tuitou o atual governador deste estado, Ralph Northam, que garante que suas equipes trabalharam "a noite toda" e continuam tentando abrir o caminho.



As autoridades também estão tentando abrir abrigos aquecidos para motoristas.



A tempestade que atingiu a região na segunda-feira deixou um manto de neve de 20 centímetros e paralisou Washington. O próprio presidente Joe Biden ficou preso por meia hora no avião Força Aérea Um.



Quase 272.000 casas ainda estavam sem energia nesta terça-feira na Virgínia, e dezenas de milhares na vizinha Maryland, de acordo com o site especializado Power Outage.