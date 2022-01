Armani cancela desfiles de Milão e Paris pela ômicron

O famoso estilista italiano Giorgio Armani anunciou nesta terça-feira (4) o cancelamento dos desfiles programados para janeiro em Milão e Paris pelo aumento dos casos de covid-19 devido à variante ômicron.



Os desfiles para o previstos em Milão e o desfile de alta costura para a 2022 em Paris "foram cancelados", informou Armani em um comunicado.



"A decisão foi tomada com grande pesar e após uma cuidadosa avaliação pelo agravamento da situação epidemiológica" no mundo devido à variante ômicron, de muito rápida propagação.



"Como disse o estilista em diversas ocasiões, as passarelas são ocasiões imprescindíveis e insubstituíveis, mas a saúde e a segurança tanto dos funcionários quanto do público deve ser a prioridade", destaca o comunicado.