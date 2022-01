Rei e rainha de Suécia dão positivo para covid-19

O rei e a rainha da Suécia deram positivo para covid-19, informou a corte real sueca nesta terça-feira (4).



Tanto Carl XVI Gustaf da Suécia, de 75 anos, como a rainha Silvia, de 78, deram positivo na segunda-feira, informou a corte em um comunicado.



Ambos, vacinados com três doses, apresentavam "sintomas leves" e estão "bem dadas as circunstâncias", disse a corte, explicando que o casal está isolado em sua casa.



A Suécia registrou em 30 de dezembro um número recorde de novos casos diários, 11.507, superando o recorde anterior de 11.376 de dezembro de 2020, informou a agência de saúde pública nesta terça-feira.



Outros membros da família real sueca já se infectaram com o coronavírus.



Em março de 2021, a princesa herdeira Victoria e seu marido, o príncipe Daniel, deram positivo. O mesmo aconteceu no final de 2020 com o príncipe Carl Philip e sua esposa, a princesa Sofía.