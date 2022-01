França registra novo recorde de quase 300.000 casos de covid-19 em 24 horas

As autoridades de saúde francesas registraram cerca de 300.000 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, declarou o ministro da Saúde, Oliver Véran, nesta terça-feira (4).



"Hoje [o órgão] Santé Publique France anunciará provavelmente cerca de 300.000 contaminações em 24 horas", declarou o ministro ao Parlamento.



O governo francês adverte há semanas que a variante ômicron está circulando muito ativamente.



No final de dezembro, a França registrou pouco mais de 230.000 novos casos de covid em um dia, um recorde até agora.



Embora sua letalidade pareça menor que a da variante delta, que dominava há meses o panorama epidemiológico da pandemia em todo o mundo, a ômicron é uma mutação altamente transmissível.



Mais de 2.000 pessoas foram atendidas nos hospitais em um único dia, alertou o Santé publique France na segunda-feira.



A disparada de casos se explica também pelo aumento de testes de detecção: na semana passada, oito milhões de pessoas fizeram testes, tanto PCR como autodiagnósticos, que são menos precisos, mas mais rápidos.



A taxa de positivos está acima de 15%, próxima dos recordes do outono boreal de 2020.



Diante desta onda, o ministro da Saúde francês insistiu que as vacinas são a melhor barreira conhecida até o momento.



As vacinas "não impedem a contaminação, mas impedem o desenvolvimento do vírus se você for infectado (...) e, portanto, as formas graves" da doença, insistiu.



"Para cada paciente vacinado com a dose de reforço na UTI, há 20 pacientes não vacinados", resumiu Veran.