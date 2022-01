Protestos em massa contra militares no Sudão geram confrontos em Cartum

Milhares de sudaneses protestaram nesta terça-feira(4) contra os militares em Cartum e em outras cidades do país africano, dois dias após a renúncia do primeiro-ministro civil.



Policiais, soldados e paramilitares dispararam gás lacrimogêneo contra os civis concentrados em frente ao palácio presidencial na capital, segundo testemunhas.



Os manifestantes gritavam "Não, não ao governo militar!" e pediam a queda da Junta liderada pelo general Abdel Fatah al Burhan, que conduziu o golpe de 25 de outubro.



As ruas de acesso ao quartel-general foram fechadas, em meio a um imponente dispositivo de segurança.



Dezenas de manifestantes também se reuniram na cidade vizinha de Omdurmán, bloqueando ruas com paralelepípedos e tijolos.



Ativistas pró-democracia intensificaram os pedidos de manifestações depois que o então primeiro-ministro Abdullah Hamdok e seus ministros foram detidos.



O golpe gerou manifestações massivas e uma repressão violenta que já deixou pelo menos 57 mortos e centenas de feridos, segundo o sindicato dos médicos.



Pelo menos 13 mulheres relataram estupro durante os distúrbios, de acordo com relatórios da ONU.



Em 21 de novembro, Burhan restabeleceu Hamdok no poder depois de chegar a um acordo no qual prometia convocar eleições em meados de 2023. O movimento de protesto considerou a medida uma "traição" e manteve a pressão nas ruas.



Apesar da repressão mortal e da pressão popular, a revolta contra o general Omar al Bashir, deposto em 2019 pelo exército, voltou-se contra os próprios militares após o golpe.



Nesta terça-feira, os ativistas instaram os manifestantes a tomarem as ruas rumo ao palácio presidencial "até obterem a vitória".



A renúncia de Hamdok trouxe temores de um possível retorno à ditadura.