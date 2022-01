Desemprego na Espanha registrou queda histórica em 2021

O número de desempregados na Espanha registrou a maior queda de sua história em 2021, com 782.232 desempregados a menos em um ano, graças à reativação econômica após a pandemia - anunciou o governo nesta terça-feira (4).



De acordo com o Ministério do Trabalho, o país nunca experimentou uma queda tão acentuada em relação ao ano anterior desde o início do registro desta série histórica, em 1996.



No total, 3,105 milhões de pessoas apareciam inscritas como candidatos a uma vaga na Espanha no final de dezembro.



"É o valor mais baixo" para este mês desde 2007, anunciou o ministério, em um comunicado.



Com o recuo em dezembro, o número de desempregados registrou sua 10ª queda mensal consecutiva, com 76.782 menos pessoas em busca de uma vaga, na comparação com novembro. Isso corresponde a uma queda de 2,41%.



"O desemprego cai e já são dez meses consecutivos de quedas, algo que não tinha acontecido em toda série histórica. Os dados voltam a refletir o avanço da recuperação na Espanha", celebrou o presidente do governo, Pedro Sánchez, no Twitter.



Com uma atividade econômica altamente dependente do turismo, a Espanha foi um dos países ocidentais mais duramente atingidos pelas consequências da pandemia em 2020, ano em que registrou uma queda de 10,8% em seu Produto Interno Bruto (PIB).



O país encerrou este primeiro ano da crise sanitária mundial com meio milhão de desempregados a mais, sobretudo, no setor de turismo e hotelaria.