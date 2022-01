Ações do gigante chinês Evergrande sobem após um dia de suspensão

As ações do endividado gigante imobiliário chinês Evergrande subiram nesta terça-feira (4), depois de um dia de suspensão na véspera, quando a empresa confirmou que teve de demolir parte de um resort na província de Hainan.



Hoje, as ações da empresa subiram até 10% na Bolsa de Hong Kong, pouco depois da abertura da sessão da tarde, mas terminaram com uma recuperação de 1,26%.



As empresas imobiliárias chinesas têm tido de lidar com a política de Pequim de conter o endividamento e a especulação excessivos do setor.



A Evergrande confirmou, na terça-feira, que recebeu ordens para demolir 39 edifícios do empreendimento turístico Ocean Flower Island, no sul da China.



A empresa disse que suspendeu suas operações na Bolsa na segunda-feira por causa dessa ordem.



As autoridades impuseram a medida para parte do empreendimento, ressaltando que as estruturas foram construídas sobre um arquipélago artificial, noticiou a imprensa local.



Afogado em US$ 300 bilhões em dívidas, o grupo Evergrande está tendo dificuldades para pagar os detentores de títulos e investidores, depois que as medidas impostas pelo governo bloquearam o acesso das incorporadoras imobiliárias à liquidez.



Nos últimos meses, a empresa tem insistido em que concluirá seus projetos inacabados e que irá entregá-los aos compradores. Apesar da aparente tentativa desesperada de quitar suas dívidas, a inadimplência continua.



A empresa tentou vender bens e ações de outras empresas, e seu presidente, Hui Ka Yan (ou Xu Jiayin, em mandarim), usou parte de sua fortuna pessoal para pagar parte das dívidas.