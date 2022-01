EUA bate recorde mundial com mais de um milhão de casos de covid-19 em 24h

Os Estados Unidos registraram mais de um milhão de casos de coronavírus nas últimas 24h, um número diário que ainda não havia sido relatado em nenhum lugar do mundo durante a pandemia, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins.



Concretamente, o país registrou 1.080.211 novos casos em 3 de janeiro.



No momento em que a variante ômicron atinge fortemente o país, a universidade também registrou 1.688 mortes em 24 horas, um dia depois do dr. Anthony Fauci, principal assessor do governo nesta pandemia, declarar que o aumento de casos de covid-19 nos Estados Unidos é "quase vertical".



A variante ômicron, a mais contagiosa até agora, representou cerca de 59% dos positivos registrados nos Estados Unidos na semana que terminou em 25 de dezembro, segundo dados do governo.



Fauci disse que o caso da África do Sul, onde esta variante foi detectada pela primeira vez no final de novembro e os casos dispararam ao mesmo ritmo que diminuíram em questão de semanas, dava certa esperança.



As taxas de mortalidade e hospitalizações nos Estados Unidos foram muito menores nesta onda do que nas anteriores.



O país registrou 9.382 mortes de covid-19 nos últimos sete dias, 10% a menos que na semana anterior.



Nos últimos sete dias, o país registrou 3,4 milhões de casos, uma média de 486.000 por dia, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.



O recorde anterior de casos diários nos Estados Unidos era de 258.000, alcançado na semana de 5 a 11 de janeiro de 2021.