Tentativa de fuga de prisão deixa 11 mortos no Haiti

Dez detentos e um policial morreram na sexta-feira (31) no Haiti durante uma tentativa de fuga da prisão de de Croix-des-Bouquets, na periferia da capital, Porto Príncipe, informou nesta segunda (3) o porta-voz da polícia nacional.



"O balanço é de 11 mortos, um deles policial", informou à AFP Gary Desrosiers.



"Três policiais também ficaram gravemente feridos e (...) precisariam de evacuação médica para Cuba", acrescentou.



Ao meio-dia de sexta-feira, um número não informado de presidiários, em posse de quatro armas de fogo, tentou fugir do segundo centro penitenciário do país, fazendo reféns "três policiais e um enfermeiro", contou o porta-voz.



Durante seu avanço na prisão de alta segurança, os prisioneiros recuperaram três armas suplementares, entre elas um fuzil de assalto guardado em um escritório.



Unidades especializadas da polícia chegaram para dar reforço e um tiroteio se seguiu.



As armas foram recuperadas.



"Um policial tinha sido isolado na direção central da polícia judicial e uma investigação está em curso para determinar as circunstâncias" nas quais as armas entraram na prisão, disse Desrosiers.



Em fevereiro de 2021, mais de 400 prisioneiros fugiram do mesmo centro penitenciário. Vinte e cinco pessoas, entre elas o diretor da prisão, morreram na fuga, que contou com a cumplicidade de alguns vigilantes, segundo uma investigação realizada por uma ONG haitiana.