Os principais índices de Wall Street bateram novos recordes nesta segunda-feira, com a Apple atingindo brevemente US$ 3 trilhões em valor de mercado e uma abertura com tendência de alta para 2022, apesar das expectativas de taxas de juros mais elevadas.



O índice Dow Jones subiu 0,7%, ao recorde de 36.585,06 pontos. O S&P; 500 saltou 0,6%, para 4.796,56 pontos, também batendo um recorde. Já o Nasdaq avançou 1,2%, a 15.832,80 pontos.



Os novos marcos vêm na esteira de uma série de máximas históricas em dezembro, uma vez que os mercados continuam acreditando que o aumento dos casos de Covid-19 não irá prejudicar o crescimento econômico.



APPLE INC.



TESLA MOTORS