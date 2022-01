Apple atinge US$ 3 trilhões em valor de mercado

A Apple ultrapassou nesta segunda-feira a marca simbólica de US$ 3 trilhões em valor de mercado, tornando-se a primeira empresa americana a alcançar esse marco, que reforça o sucesso da empresa.



O feito durou poucos segundos e aconteceu pouco antes das 19h GMT, embora depois o preço da ação tenha recuado.



O valor da Apple se multiplicou desde a morte do icônico Steve Jobs, especialmente no contexto da pandemia de Covid-19. A Microsoft é a única outra empresa no mundo com valor de mercado de mais de 2 trilhões de dólares.



Em agosto de 2018, a Apple, cuja ação é negociada na Nasdaq, tornou-se a primeira empresa a ultrapassar a marca de 1 trilhão de dólares, 38 anos após a sua Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês). Ela levou apenas dois anos para ultrapassar os 2 trilhões, e 16 meses para ultrapassar os 3 trilhões.



Nada parece impedir a progressão do preço do papel. A empresa, no entanto, decepcionou os analistas com os resultados do quarto trimestre do ano fiscal, divulgados no fim de outubro.



A escassez de silicone, um componente essencial na fabricação de microchips, e as restrições relacionadas ao novo coronavírus nas fábricas do grupo no Sudeste Asiático custaram à Apple cerca de 6 bilhões de dólares em vendas. Apesar das dificuldades, a empresa espera conseguir um faturamento recorde no trimestre outubro-dezembro, o primeiro do ano fiscal



Cerca de 45 anos depois de sua fundação, a Apple é uma empresa movida pelas vendas do iPhone. Seu principal produto, lançado em 2007, gerou um recorde de vendas de 191,9 bilhões de dólares no ano fiscal



