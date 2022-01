Francês ganha EUR 2,6 milhões em cassino após apostar EUR 2

Um francês de aproximadamente 30 anos ganhou mais de 2,6 milhões de euros (mais de 2,9 milhões de dólares) no domingo (2) à noite em uma máquina caça-níqueis de um cassino do norte da França, na qual apostou dois euros, informou o estabelecimento.



"2.626.909,12 euros, uma loucura! O #MegaJackpot caiu esta noite no Pasino de Saint-Amand-les-Eaux na máquina 297", publicou o cassino em sua página do Facebook.



O sortudo "jogador aleatório" reside no norte da França e apostou dois euros, informou o grupo em um comunicado.



A 'Mega Jackpot' abrange "165 máquinas caça-níqueis conectadas entre si em 38 cassinos, que acumulam as apostas simultaneamente", explicou o grupo. "Cada uma adiciona uma quantia comum que, se houver uma combinação máxima, permite ganhar um 'Super jackpot'".



Em 10 anos, o sistema teve "66 ganhadores, 31 deles milionários e mais de 74 milhões de euros em prêmios".



Meta



GROUPE PARTOUCHE