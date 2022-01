Israel reabrirá fronteiras para turistas vacinados

O governo israelense anunciou nesta segunda-feira (3) que reabrirá suas fronteiras, na próxima semana, para turistas estrangeiros vacinados.



As fronteiras foram fechadas no mês passado, depois da detecção de um primeiro caso da variante ômicron em uma pessoa que voltava da África do Sul.



A partir de 9 de janeiro, os estrangeiros vacinados procedentes dos "países (em situação) laranja" poderão entrar em Israel, apresentando um teste de PCR ou antígeno negativo feito antes de embarcar no avião, e outro de PCR ao chegar ao território israelense, onde terão de esperar o resultado isolados por 24 horas, disse o governo, em um comunicado.



A maioria dos países está nesta lista "laranja", ou seja, apresentam risco médio vinculado à covid-19.



Já a lista "vermelha" é composta daqueles considerados de alto risco. No momento, são 17 no total, incluindo França, Canadá, Reino Unido, África do Sul e Estados Unidos.



Nesta segunda-feira, porém, o Comitê de Classificação recomendou a remoção de sete países desta lista vermelha, entre eles, França, Canadá e África do Sul.